Психолог назвала тревогу главной причиной ожирения
Только правильное питание и спорт не помогут в борьбе с ожирением, это всегда работа с головой, достижение внутренней безопасности, заявила НСН психолог Кристина Егиазарова.
Тревога является главной причиной набора лишнего веса, заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.
«Есть три главные причины ожирения. Первая причина – это эмоциональный голод, когда у человека апатия, психологические проблемы в семье. Вторая причина – это внутреннее ощущение нереализованности, когда человек недоволен тем, чем он занимается, не получает удовлетворения от своей профессии. И самая глобальная причина – тревога. Люди, которые родились до 2000 года, это люди, которые очень склонны к тревожности. Тревожность – это базовая потребность контролировать происходящее. Когда много факторов меняется внешних, у человека формируется тревожность. Отсюда начинает расти кортизол в теле. Это сразу влияет на наш сон. Поэтому просто правильное питание и спорт не помогут, это всегда работа с головой, достижение внутренней безопасности», - рассказала она.
Бодипозитив приводит к тому, что люди считают ожирение нормой, а также пропагандируют это в семье, передают опасный стиль жизни детям, заявил ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
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