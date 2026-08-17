24.08.2026 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Места не для всех: Как не остаться без работы в 2026 году»

Средний уровень безработицы в России в июне, по данным Росстата, составил 2,2%. Однако в регионах показатели сильно разнятся. Например, во II квартале 2026-го наименьшая цифра оказалась в Калужской и Нижегородской областях — 0,9%, а наибольшая — в Ингушетии (22,6%).

За последний год ситуация стала меняться: в ряде регионов число официально нетрудоустроенных заметно увеличилось. В Москве оно выросло на 70% до 98 тыс. человек в апреле–июне 2026-го. Безработица в столице поднялась с 0,8% до 1,3%.

Российский рынок труда, который последние годы отличался рекордно низкой безработицей и острым дефицитом кадров, начинает демонстрировать первые признаки охлаждения. Речь пока не идет о массовой безработице, однако сразу несколько показателей указывают на изменение ситуации: растет число граждан, обращающихся в службы занятости, увеличивается количество зарегистрированных безработных, а компании постепенно корректируют свои кадровые планы.

При этом спрос на работников в столице сохраняется: на конец мая работодатели заявляли о 87,2 тыс. вакантных рабочих мест, причем почти 73% из них приходилось на рабочие профессии. То есть рынок одновременно сталкивается с двумя противоположными процессами — ростом числа соискателей и сохраняющимся дефицитом определенных специалистов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему безработных становится больше?​​​​​​​

По кому ещё ударит «охлаждение» рынка труда?

В чём нюансы неофициального трудоустройства?

Что будет с зарплатами россиян в 2026 году?

Как быстро найти работу этой осенью?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



