На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«Основная проблема ожирения – это борьба с сахарным диабетом. Это связанные проблемы. Буквально за 15 лет число граждан с сахарным диабетом первого и второго типа увеличилось практически в два раза. На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела. Это оказывает влияние и на качество жизни, и на продолжительность жизни, на репродуктивные способности. Доля смертности людей, больных сахарным диабетом и смежными заболеваниями, составляет приблизительно 52%. Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике», - рассказала она.

Как известно, Россия входит в восьмерку стран, где проживает больше половины всего населения планеты с лишним весом и ожирением, а каждый четвертый имеет клиническое ожирение. Кроме России, в список входят Китай, Индия, США, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет. В 2021 году в России распространенность ожирения и избыточного веса среди женщин составляла 67%, а среди мужчин — 62%. По прогнозу, к 2050 году общая цифра будет в районе 73%.

Эксперты утверждают, что уже к 2035 году проблемы с лишним весом приведут к потере 2,9 % мирового ВВП, что равно $4 трлн. В 2019 году предполагаемые расходы, связанные с ожирением, уже составили около $3,3 млрд. Государства заинтересованы в борьбе с ожирением не только для поддержания здоровья нации, но и для стабилизации экономики.

