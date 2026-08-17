19.08.2026 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закрытие российских брендов и пустые ТЦ: ожидать ли вторую волну?»
За последний год в ТЦ Москвы закрылось более 2 тыс. точек. Открытия компенсировали закрытия лишь частично: около 80% по числу точек и около 75% по площадям.
По данным СМИ, 50–60% закрытий пришлось на магазины одежды и других товаров фэшн-сегмента, 8,6% — на точки бытовой техники и электроники, 5,7% — на магазины товаров для дома. Почти 50 брендов решили закрыть магазины в России или сократить число точек. В Москве более 40% торговых центров нуждаются в обновлении.
Аналитики говорят, что именно фешн категория арендаторов по-прежнему является ключевой. По оценкам аналитиков, на одежду, обувь и аксессуары приходится 31% точек и 28% занимаемых площадей. За год мода потеряла 2,3 п.п. по точкам и 1,9 п.п. по площадям — крупнейший структурный сдвиг в составе московских ТЦ. Нарастили свои доли общепит, центры досуга и товары для дома, пояснили аналитики.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как сказываются закрытия торговых центров и брендов на рынке ритейла?
- Как российские торговые центры сегодня борятся за покупателей?
- Какие торговые центры сегодня нуждаются в обновлении?
- На сколько российские бренды сегодня популярны среди покупателей?
- Почему крупные международные бренды уходят с рынка?
- Какие бренды останутся на российском рынке ритейла?
- Какое происходит перераспределение покупок между офлайном и онлайном?
- Как государство помогает рынку ритейла?
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева;
- международный эксперт по стилю Александр Белов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8