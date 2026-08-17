19.08.2026 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закрытие российских брендов и пустые ТЦ: ожидать ли вторую волну?»



За последний год в ТЦ Москвы закрылось более 2 тыс. точек. Открытия компенсировали закрытия лишь частично: около 80% по числу точек и около 75% по площадям.



По данным СМИ, 50–60% закрытий пришлось на магазины одежды и других товаров фэшн-сегмента, 8,6% — на точки бытовой техники и электроники, 5,7% — на магазины товаров для дома. Почти 50 брендов решили закрыть магазины в России или сократить число точек. В Москве более 40% торговых центров нуждаются в обновлении.



Аналитики говорят, что именно фешн категория арендаторов по-прежнему является ключевой. По оценкам аналитиков, на одежду, обувь и аксессуары приходится 31% точек и 28% занимаемых площадей. За год мода потеряла 2,3 п.п. по точкам и 1,9 п.п. по площадям — крупнейший структурный сдвиг в составе московских ТЦ. Нарастили свои доли общепит, центры досуга и товары для дома, пояснили аналитики.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Как сказываются закрытия торговых центров и брендов на рынке ритейла?

Как российские торговые центры сегодня борятся за покупателей?

Какие торговые центры сегодня нуждаются в обновлении?

На сколько российские бренды сегодня популярны среди покупателей?

Почему крупные международные бренды уходят с рынка?

Какие бренды останутся на российском рынке ритейла?

Какое происходит перераспределение покупок между офлайном и онлайном?

Как государство помогает рынку ритейла?



Участники пресс-конференции:



заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева;

международный эксперт по стилю Александр Белов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



