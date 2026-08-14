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Папы в тренде: Как общество поддерживает вовлеченное отцовство

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Начало конференции

15:00

20 августа 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

20.08.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Папы в тренде: Как общество поддерживает вовлеченное отцовство».

В России стартовал главный тренд десятилетия - вовлеченное отцовство. Всё больше отцов стремятся быть не просто финансовой опорой семьи, а активно участвовать в жизни и воспитании детей.

Современный отец — это человек, который проводит время с ребёнком, занимается его образованием, интересуется его переживаниями, помогает решать бытовые вопросы и принимает непосредственное участие в формировании его характера. Вовлечённое отцовство постепенно становится новой нормой семейной жизни.

При этом специалисты всё чаще говорят о необходимости соблюдать баланс между заботой и самостоятельностью. Родительская поддержка должна помогать ребёнку становиться увереннее, а не формировать зависимость от взрослых.

Отдельный феномен последних лет — «сыночки-корзиночки»: взрослые мужчины, которые остаются эмоционально и бытово зависимыми от родителей. Мама по-прежнему решает бытовые вопросы, папа помогает с деньгами, а самостоятельная жизнь откладывается на неопределённый срок.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Что сегодня значит быть вовлеченным отцом?
  • Почему отцы стали больше участвовать в воспитании детей?
  • Как изменилась роль отца в семье?
  • Сколько времени отец должен проводить с ребенком?
  • Где заканчивается забота и начинается гиперопека?
  • Нужно ли отцу участвовать в школьной жизни ребенка?
  • Может ли чрезмерная забота сделать ребенка инфантильным?

Участники пресс-конференции:

  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;
  • Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС/Елков Олег

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