20.08.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Папы в тренде: Как общество поддерживает вовлеченное отцовство».



В России стартовал главный тренд десятилетия - вовлеченное отцовство. Всё больше отцов стремятся быть не просто финансовой опорой семьи, а активно участвовать в жизни и воспитании детей.



Современный отец — это человек, который проводит время с ребёнком, занимается его образованием, интересуется его переживаниями, помогает решать бытовые вопросы и принимает непосредственное участие в формировании его характера. Вовлечённое отцовство постепенно становится новой нормой семейной жизни.



При этом специалисты всё чаще говорят о необходимости соблюдать баланс между заботой и самостоятельностью. Родительская поддержка должна помогать ребёнку становиться увереннее, а не формировать зависимость от взрослых.



Отдельный феномен последних лет — «сыночки-корзиночки»: взрослые мужчины, которые остаются эмоционально и бытово зависимыми от родителей. Мама по-прежнему решает бытовые вопросы, папа помогает с деньгами, а самостоятельная жизнь откладывается на неопределённый срок.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Что сегодня значит быть вовлеченным отцом?

Почему отцы стали больше участвовать в воспитании детей?

Как изменилась роль отца в семье?

Сколько времени отец должен проводить с ребенком?

Где заканчивается забота и начинается гиперопека?

Нужно ли отцу участвовать в школьной жизни ребенка?

Может ли чрезмерная забота сделать ребенка инфантильным?



Участники пресс-конференции:



Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая;

Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

