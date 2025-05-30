Хирургическое вмешательство при ожирении возможно только в крайних случаях, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.

«На первом этапе могут помочь эндокринологи. К сожалению, ожирение – это нарушение питания, но и может быть причиной гормональных нарушений. Конечно, важна консультация психолога и диетолога. Есть вредные привычки, которые человек даже не может осознать. Пластические хирурги должны вмешиваться только в крайнем случае, на поздних стадиях заболевания. Сначала нужно пробовать консервативные методы, консенсус специалистов поможет решить данную проблему», - рассказал он.

Бодипозитив приводит к тому, что люди считают ожирение нормой, а также пропагандируют это в семье, передают опасный стиль жизни детям, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.

