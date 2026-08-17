19.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конкурс в вузы в 2026 году: главные трудности и востребованные направления».



Приемная кампания 2026 года показала парадоксальную ситуацию: бюджетных мест в российских вузах много, но поступить на востребованные направления становится все сложнее. В этом году государство выделило 620 481 бюджетное место, из них 446,7 тыс. — на бакалавриат и специалитет. При этом 73% бюджетных мест приходится на региональные вузы. В отдельных ведущих вузах счет уже идет на десятки и даже сотни претендентов на одно место. Например, на новом факультете искусственного интеллекта МГУ было подано 2547 заявлений на 20 бюджетных мест — формальный конкурс составил около 127 человек на место. На экономическом факультете МГУ — около 34 заявлений на место, на мехмате — около 19.



Абитуриентам по-прежнему приходится конкурировать не только друг с другом, но и с победителями и призерами олимпиад, поступающими без вступительных испытаний. Неожиданной стала тенденция, где на фоне высокого конкурса на медицинские специальности после основной волны зачисления в ряде медицинских вузов остались сотни незаполненных бюджетных мест, прежде всего в ординатуре. По состоянию на 10 августа в Сеченовском университете оставалось 198 таких мест, в РНИМУ им. Н.И. Пирогова — 289, в РМАНПО — 189, а в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — 123. Вузы объявили дополнительный набор.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Как изменился конкурс в вузы в 2026 году?

Как вузы боролись в этом году за стобальников ЕГЭ?

Где конкурс вырос сильнее всего?

На какие специальности сложнее всего поступить на бюджет?

Какие направления стали самыми востребованными у абитуриентов?

Насколько сильно на конкурс влияют олимпиадники?

Почему бюджетное место перестает быть достаточным стимулом для поступления в медицинские вузы?

Какие профессии будут наиболее востребованы через 5-10 лет?

Участники пресс-конференции:



профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Валентинович Томилин;

проректор Государственного Университета Управления Павел Владимирович Павловский;

проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Владимировна Брюховецкая;

проректор МИРЭА - Российского технологического университета Игорь Евгеньевич Рогов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



