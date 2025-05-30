«Вульгарщина!»: Депутат возмутилась диалогами в современных мультфильмах
Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила НСН, что не показывала своим детям «Машу и Медведя» и «Богатырей» из-за ужасного слога.
Современные фильмы далеки от советского идеала, а некоторые мультфильмы просто не стоит показывать детям, включаю «Машу и Медведя» и «Богатырей», заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.
«Если мы в СМИ видим курящих, пьющих людей, которые ведут не очень здоровый образ жизни, это влияет на наше мировоззрение. Если мы посмотрим на наши федеральные каналы, у нас появилось много культурных программ, конкурсы песен, талантов и так далее. Это прекрасно, но, например, кино, которое мы снимаем еще далеко от высочайших стандартов советского кино. Мы ежегодно пересматриваем одни и те же советские фильмы. Почему? Потому что мы видим то, что можно назвать идеалом – в области поведения, человеческих отношений, самосознания, образования, медицины», - объяснила она.
Отдельно депутат возмутилась «слогом» современных мультфильмов.
«Я не смотрю современные фильмы, мне не нравится. А если смотрю, практически никогда не пересматриваю второй раз. Сейчас подтянулась мультипликация детская, но и то – какой там слог? У меня просто это вызывает ужас, я младшей дочке современные мультфильмы не показывала… Никакие «Маша и Медведь», никакие «Богатыри», там просто такие выражения… Вульгарщина», - заключила собеседница НСН.
В России нужно ввести бесплатные психологические консультации в группах, чтобы бороться с проблемой ожирения на уровне «головы», заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.
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