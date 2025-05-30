«Дорога в ад!»: Врач рассказал о последствиях движения бодипозитива
Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил НСН, что бодипозитив приводит к тому, что люди не считают ожирение заболеванием.
Бодипозитив приводит к тому, что люди считают ожирение нормой, а также пропагандируют это в семье, передают опасный стиль жизни детям, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Стиль жизни и отношение к жизни людей с бодипозитивом приводят к тому, что люди не относятся к ожирению как к заболеванию. За бодипозитивом, который стал просто стилем жизни, скрываются серьезные проблемы. Это все запускает каскад заболеваний, которые потом будет сложнее лечить. Это очень плохой пример детям, образ жизни воспитывается с детства. Поэтому люди, которые являются частью течения бодипозитива, не уделяют должного внимания воспитанию детей с точки зрения питания. Ожирение – это проблема номер один, которая влияет на демографическую ситуацию. Если человек мыслит бодипозитивно – это дорога, которая ведет в ад», - рассказал он.
На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.
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