В России предложили ввести бесплатные психологические консультации в группах
Психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова заявила НСН, что победить проблему ожирения только спортом не получится.
В России нужно ввести бесплатные психологические консультации в группах, чтобы бороться с проблемой ожирения на уровне «головы», заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.
«Мы понимаем, что при ожирении надо работать над головой и телом. На уровне государства сейчас много программ для борьбы с ожирением, именно с телом. Важно сдавать анализы, проводить коллективные забеги, спортивные активности и так далее. Это вырабатывает мысль о том, что спорт – это хорошо и правильно. Я считаю, что нужно ежемесячно проводить такие игры в разных регионах и городах. А на уровне головы я предлагаю ввести бесплатные коллективные психологические консультации, чтобы человек мог избавить себя от тревоги», - рассказала она.
Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.
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