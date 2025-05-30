В России нужно ввести бесплатные психологические консультации в группах, чтобы бороться с проблемой ожирения на уровне «головы», заявила психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

«Мы понимаем, что при ожирении надо работать над головой и телом. На уровне государства сейчас много программ для борьбы с ожирением, именно с телом. Важно сдавать анализы, проводить коллективные забеги, спортивные активности и так далее. Это вырабатывает мысль о том, что спорт – это хорошо и правильно. Я считаю, что нужно ежемесячно проводить такие игры в разных регионах и городах. А на уровне головы я предлагаю ввести бесплатные коллективные психологические консультации, чтобы человек мог избавить себя от тревоги», - рассказала она.

Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.

