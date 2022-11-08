Премьера спектакля «Тюремные дневники» по одноименной книге Марии Бутиной

11.11.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Госдумы Марии Бутиной.

11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.

Автором инсценировки и режиссером стал действующий сотрудник Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России - Роман Залиев. Роли исполнили Ольга Осипова, Сергей Лазарев, Татьяна Макурина, Сергей Еремеев и Ирина Шварц – актеры «Театра на Бутырке»

В ходе пресс-конференции участники расскажут о работе над спектаклем «Тюремные дневники», а также раскроют маленькие секреты предстоящей премьеры.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина;

Режиссер – постановщик спектакля «Тюремный дневник» Роман Залиев;

Исполнительница главной роли спектакля «Тюремный дневник» Ольга Осипова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



