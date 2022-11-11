Актриса спектакля «Тюремный дневник» рассказала о работе над проектом

Исполнительница главной роли спектакля «Тюремный дневник» Ольга Осипова в пресс-центре НСН рассказала, что не ожидала приглашения на главную роль в проекте, но очень обрадовалась.

«Это было неожиданно и счастливо с точки зрения актерских возможностей. Первое, что я прочитала, это был сценарий, книгу я уже читала в процессе репетиций. В какой-то степени это даже сыграло лучше, потому что детективный процесс раскручивания, как все происходило, шел параллельно тому, как актер нащупывает своего персонажа», - призналась она.

11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.

Мария Бутина, будучи студенткой из России, была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. В книге «Тюремный дневник» она рассказала про полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере.

