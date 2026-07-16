22.07.2026 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Демографический суверенитет России: законодательные инициативы в области защиты семьи, материнства и сохранения здоровья нации?»
Демографический кризис остаётся одним из главных вызовов для будущего страны. Повышение рождаемости, укрепление института семьи, защита репродуктивного здоровья граждан и поддержка материнства требуют консолидированных усилий государства, законодательной власти и гражданского общества. Особую значимость приобретает выработка эффективных правовых механизмов, которые бы работали на народосбережение, а не вступали в противоречие с национальными интересами.
В пресс-центре НСН депутаты Государственной Думы РФ и лидеры общественных объединений обсудят приоритетные направления государственной политики в сфере демографии, охраны здоровья и поддержки семьи.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как привести законодательную базу в соответствие с задачами демографической политики и укрепления общественного здоровья?
- Какие системные меры необходимы для повышения рождаемости, поддержки многодетных семей и сохранения репродуктивного потенциала нации?
- Какова роль общественных объединений, женских и родительских движений в формировании ценностных ориентиров у молодёжи и выработке национальных стандартов безопасности для семей с детьми?
- Как усилить межведомственное взаимодействие в вопросах охраны здоровья матери и ребёнка?
- Как сбалансировать развитие электронной торговли и интересы бизнеса с жёсткими требованиями государства по защите демографического фундамента страны?
Участники пресс-конференции:
- Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая
- Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев
- Депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова
- Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев
- Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев
- Руководитель экспертного аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8