22.07.2026 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Демографический суверенитет России: законодательные инициативы в области защиты семьи, материнства и сохранения здоровья нации?»



Демографический кризис остаётся одним из главных вызовов для будущего страны. Повышение рождаемости, укрепление института семьи, защита репродуктивного здоровья граждан и поддержка материнства требуют консолидированных усилий государства, законодательной власти и гражданского общества. Особую значимость приобретает выработка эффективных правовых механизмов, которые бы работали на народосбережение, а не вступали в противоречие с национальными интересами.

В пресс-центре НСН депутаты Государственной Думы РФ и лидеры общественных объединений обсудят приоритетные направления государственной политики в сфере демографии, охраны здоровья и поддержки семьи.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как привести законодательную базу в соответствие с задачами демографической политики и укрепления общественного здоровья?

Какие системные меры необходимы для повышения рождаемости, поддержки многодетных семей и сохранения репродуктивного потенциала нации?

Какова роль общественных объединений, женских и родительских движений в формировании ценностных ориентиров у молодёжи и выработке национальных стандартов безопасности для семей с детьми?

Как усилить межведомственное взаимодействие в вопросах охраны здоровья матери и ребёнка?

Как сбалансировать развитие электронной торговли и интересы бизнеса с жёсткими требованиями государства по защите демографического фундамента страны?





Участники пресс-конференции:



Участники пресс-конференции: Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев

Председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев

Руководитель экспертного аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

