Режиссер спектакля по книге Бутиной рассказал о сложностях постановки

Роман Залиев в пресс-центре НСН признался, что боялся приступать к работе, так как в книге описаны личные переживания человека из дневников. 

Жанр «дневник» является наиболее личным и непростым с точки зрения постановок, заявил режиссер – постановщик спектакля «Тюремный дневник» Роман Залиев в пресс-центре НСН.

«Это жанр "дневники", а это вещь интимная, скрытная, индивидуальная. Мне было страшно приступать к работе над этим проектом, потому что это личные переживания человека, это не художественный вымысел. Мне приходилось очень аккуратно работать, книга достаточно объемная, очень много сюжетных линий. На передний план я вынес личность, человека, который преодолеет все препятствия», - отметил он.

11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.

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ФОТО: пресс-служба ФСИН России
ТЕГИ:СпектакльМария Бутина
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