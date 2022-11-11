Режиссер спектакля по книге Бутиной рассказал о сложностях постановки

Жанр «дневник» является наиболее личным и непростым с точки зрения постановок, заявил режиссер – постановщик спектакля «Тюремный дневник» Роман Залиев в пресс-центре НСН.

«Это жанр "дневники", а это вещь интимная, скрытная, индивидуальная. Мне было страшно приступать к работе над этим проектом, потому что это личные переживания человека, это не художественный вымысел. Мне приходилось очень аккуратно работать, книга достаточно объемная, очень много сюжетных линий. На передний план я вынес личность, человека, который преодолеет все препятствия», - отметил он.

11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.

