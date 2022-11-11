Режиссер спектакля по книге Бутиной рассказал о сложностях постановки
Роман Залиев в пресс-центре НСН признался, что боялся приступать к работе, так как в книге описаны личные переживания человека из дневников.
Жанр «дневник» является наиболее личным и непростым с точки зрения постановок, заявил режиссер – постановщик спектакля «Тюремный дневник» Роман Залиев в пресс-центре НСН.
«Это жанр "дневники", а это вещь интимная, скрытная, индивидуальная. Мне было страшно приступать к работе над этим проектом, потому что это личные переживания человека, это не художественный вымысел. Мне приходилось очень аккуратно работать, книга достаточно объемная, очень много сюжетных линий. На передний план я вынес личность, человека, который преодолеет все препятствия», - отметил он.
11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.
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