Бутина рассказала о реакции Мединского на спектакль по ее книге

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН рассказала, как прошел предварительный показ спектакля по ее книге «Тюремный дневник».

«Многие мои коллеги посетили премьеру, депутаты Госдумы, министр юстиции, руководитель ФСИН, на предпоказе был и Мединский. Я смотрела на его реакцию, он очень строгий критик, я увидела, что он проникся этим. Не надо требовать каких-то публичных рецензий, потому что это не шоу, каждый поставил себя на место главной героини», - рассказала она.

11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.

