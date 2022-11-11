Бутина заявила, что не влияла на сценарий спектакля по своей книге
Член комитета Госдумы по международным делам призналась, что увидела в сценарии все то, что хотела увидеть.
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН рассказала, что не вмешивалась в творческий процесс спектакля под своей книге.
«Я была на нескольких репетициях, не вносила никаких корректив, это исключительно работа режиссера, его талант и актеров. Неважно, что я написала, важно, что прочли люди, что осталось в их сердце. В сценарии было то, что я хотела передать», - отметила Бутина.
Со своей стороны, исполнительница главной роли спектакля «Тюремный дневник» Ольга Осипова подчеркнула, что была рада возможности общаться с прототипом героини.
«Один из инструментов актерской профессии – это наблюдение, это не секрет. У нас была уникальная возможность встречаться с автором истории, какие-то комментарии, предложения помогали. Информация без образного наблюдения неполноценна, поэтому для меня важнее было наблюдать, смотреть на руки, на жесты, на глаза, какие паузы, какая ритмика речи», - поделилась она.
11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.
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