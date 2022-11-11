Бутина призналась, что все в ее книге «Тюремный дневник» – чистая правда

Книга «Тюремный дневник» о заключении в США была написана по воспоминаниям из дневников, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН.

«В книге 100% правды, я писала это на основании своих дневников, воспоминаний о том, что произошло. Я принципиально хотела, чтобы книга была «как было, так было», поэтому у нее не было цензоров, редакторов. У нее был только корректор, мне помогли структурировать, чтобы это было читабельно. Там очень много подробностей. Кому-то нравится, кому-то нет, там нет персонажей, которые бы делились плохими или делались хорошими. Я длительное время провела одинокой в режиме карцера, дома мне очень хотелось найти близких людей, а наш народ - это мои люди», - отметила она.

Мария Бутина, будучи студенткой из России, была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. В книге «Тюремный дневник» она рассказала про полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере.