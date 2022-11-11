Режиссер Залиев анонсировал даты спектакля «Тюремный дневник»
11 ноября в Москве состоится премьера спектакля по книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной, 17 ноября коллектив выступит в Рязани.
Режиссер – постановщик спектакля «Тюремный дневник» Роман Залиев в пресс-центре НСН рассказал, что график выступлений группы находится на этапе планирования.
«Чем больше городов, тем лучше, план сейчас составляется. Планируется Вологда, Воронеж, Рязань. Следующий показ у нас 17 и 18 ноября в Рязани в академии ФСИН России. Сейчас строим график», - отметил он.
Мария Бутина, автор книги, по которой была снята пьеса, добавила, что спектакль будет бесплатный, попасть на него можно будет по предварительной регистрации.
11 ноября в Москве состоится премьера спектакля «Тюремный дневник» по одноименной книге депутата Государственной Думы Марии Бутиной. Постановку представят актёры «Театра на Бутырке» - действующие сотрудники ФСИН.
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