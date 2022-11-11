Бутина: В США про меня сняли фильм о «секс-агентах Кремля»
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина отметила, что фильм был снят по книге, в которой не было ни одного правдивого слова.
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН рассказала, что в США сняли про нее фильм о якобы секс-агентах Кремля.
«Они про меня даже фильм сняли «Красный воробей», фильм низкого рейтинга – смесь насилия и эротики про секретную шпионку, основанная на фантастической книге про неких Кремлевских секс-агентов, которых воспитывают под Казанью. В этой книге нет ни единого слова правды. В прессе писали, что этот фильм про меня», - добавила она.
Мария Бутина, будучи студенткой из России, была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. В книге «Тюремный дневник» она рассказала про полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере.
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