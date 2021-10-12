13.10.2021 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Право на творчество: В России появился спасательный круг для индустрии развлечений».

Индустрия развлечений испытывает невиданные трудности на фоне пандемии коронавируса. Продажи билетов на концерты и массовые мероприятия в этом году упали на 75% по сравнению с 2019 годом. Из-за запрета на работу предприниматели разом потеряли все вложенные в отмененные мероприятия деньги, а многие артисты остались без средств на существование и возможность творить. В поддержку творческой индустрии в России впервые запустилась онлайн-платформа Co-Fi, где инвесторы и создатели могут начать выгодное партнерство. Сегодня любой желающий, будь то артист или блоггер, может с легкостью реализовать творческий проект и получить на это необходимое финансирование.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Как привлекать деньги инвесторов в проекты креативных индустрий?

Как сегодня краудлендинг спасает индустрию развлечений?

На какие творческие проекты получают финансирование Павел Воля и Стас Намин?

Может ли краудлендинг в полной мере обеспечивать финансированием бизнес в сфере креативных индустрий или стать серьезной альтернативой банковским кредитам или вкладам?

Участники пресс-конференции:

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин;

Сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор Владислав Здоренко;

Создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



