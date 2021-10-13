В России создатели контента привлекли 7 млрд рублей за прошлый год

В России развитие платформ с платным доступом к контенту проходило небыстро, но на данный момент насчитывается порядка 26 таких площадок, заявил сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор Владислав Здоренко в пресс-центре НСН.

«Уже более 50 миллионов людей по миру начинают создавать контент и его монетизировать в онлайне. Как пример платформы «Патреон» - один из самых крупных стартапов в индустрии. Как это работает – есть люди, которые создают какой-то контент, они его выгружают на эту платформу, чтобы подписчики могли иметь к этому доступ, они платят подписку, например, 6 долларов. Модель очень простая, создатели контента платят комиссию платформе. Рынок растет, Россия в этом плане развивается, в России около 26 подобных площадок, только за прошлый год 7 миллиардов рублей привлекли криэйторы на таких платформах», - отметил он.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин объяснил в пресс-центре НСН, как работает система предоставления займов создателям творческих проектов на краудлендинговых платформах.

