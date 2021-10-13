Стас Намин оценил перспективы краудлендинга в России
Лидер группы «Цветы» уверен, что обычные займы зачастую не способны помочь артистам в развитии творческих проектов.
Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на искусство, необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН.
«Мне кажется, что механизм краудлендинга, существующий в мире уже давно, вдруг появился у нас. Несомненно, это интересно, этот механизм интереснее, чем простой займ в банке - и с точки зрения процентов и всех условий, и с точки зрения направления – искусства. Индустрия развлечений – это такое широкое понимание, но это связано еще с искусством, которое не всегда развлекательно и банки не очень привлекает», - отметил Намин.
В России развитие платформ с платным доступом к контенту проходило небыстро, но на данный момент насчитывается порядка 26 таких площадок, заявил сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор Владислав Здоренко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
- Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
- МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам
- Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
- Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
- Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
- Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
- ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
- В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки
- Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru