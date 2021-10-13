Стас Намин оценил перспективы краудлендинга в России

Лидер группы «Цветы» уверен, что обычные займы зачастую не способны помочь артистам в развитии творческих проектов. 

Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на искусство, необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН.

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«Мне кажется, что механизм краудлендинга, существующий в мире уже давно, вдруг появился у нас. Несомненно, это интересно, этот механизм интереснее, чем простой займ в банке - и с точки зрения процентов и всех условий, и с точки зрения направления – искусства. Индустрия развлечений – это такое широкое понимание, но это связано еще с искусством, которое не всегда развлекательно и банки не очень привлекает», - отметил Намин.

В России развитие платформ с платным доступом к контенту проходило небыстро, но на данный момент насчитывается порядка 26 таких площадок, заявил сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор Владислав Здоренко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыСтас Намин
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