Павел Воля и Максим Леонидов обратились к инвесторам

Заемщиками инвестиционных платформ могут выступить сами артисты или их продюсеры, привлекать средства можно на любые творческие цели и проекты, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН.

«Заемщиками могут любые творческие проекты, люди, это могут быть продюсеры артистов, сами артисты или лейблы. Если говорить о проектах, которые на сегодняшний день у нас представлены, из самых известных артистов – это Павел Воля, который является лицом компании. Он привлекает инвестиции на выпуск большого тиража своей книги стихов. Также есть заявка Максима Леонидова, у которого выходит релиз альбома в ближайшие дни, на одну из песен он хочет снимать клип у достаточно известного режиссера», - рассказал Сухотин.

В России развитие платформ с платным доступом к контенту проходило небыстро, но на данный момент насчитывается порядка 26 таких площадок, рассказал ранее сооснователь компании Startech.vc, венчурный инвестор Владислав Здоренко в пресс-центре НСН.

