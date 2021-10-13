Стас Намин рассказал о своей «Болдинской осени» во время пандемии
Создатель и лидер группы «Цветы» признался, что период изоляции в пандемию провел плодотворно, работая над рядом проектов.
Создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН рассказал, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его творческих планах, а наоборот – способствовала написанию нового балета и целого альбома.
«Я сам лично не завишу от концертов, я не выступаю. Я понимаю, что у группы «Цветы» стало меньше концертов, как и у всех. Я на концертах выступаю раз в два-три года и деньги не беру. Для меня эта пандемическая изоляция оказалась "болдинской осенью", потому я много чего написал, ничего меня не отвлекало. Я сидел на даче, работал, написал новый балет, в следующем году собираюсь его представить в Большой театр и в Мариинский. Написал первый авторский альбом за всю жизнь», - поделился артист.
Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитом на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
- Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде
- Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем
- В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
- Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
- МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам
- Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
- Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
- Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
- Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru