Стас Намин рассказал о своей «Болдинской осени» во время пандемии

Создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин в пресс-центре НСН рассказал, что пандемия коронавируса никак не отразилась на его творческих планах, а наоборот – способствовала написанию нового балета и целого альбома.

«Я сам лично не завишу от концертов, я не выступаю. Я понимаю, что у группы «Цветы» стало меньше концертов, как и у всех. Я на концертах выступаю раз в два-три года и деньги не беру. Для меня эта пандемическая изоляция оказалась "болдинской осенью", потому я много чего написал, ничего меня не отвлекало. Я сидел на даче, работал, написал новый балет, в следующем году собираюсь его представить в Большой театр и в Мариинский. Написал первый авторский альбом за всю жизнь», - поделился артист.

Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитом на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.

