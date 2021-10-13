Специалист назвал главное отличие краудлендинга от банков

По его словам, банки не спешат связываться с такими клиентами, не предоставляют им кредиты, а краундлендиговые платформы готовы решать эти вопросы и гарантируют монетизацию интеллектуальной собственности.

«Это не просто необеспеченные займы, как аналоги потребительских кредитов. Это займы гарантированные, возврат которых гарантируется монетизируемой интеллектуальной собственностью, доходы по которой можно оценить, и в случае дефолта и невозможности возврата инвестиций платформа осуществляет весь комплекс работы с залогом для того, чтобы продажей или монетизацией залога обеспечить возврат инвестиций», - добавил он.

Сухотин подчеркнул, что залогом может выступать не только та интеллектуальная собственность, которая будет создана, но и та, которая уже имеется.

Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.

