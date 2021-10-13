Специалист назвал главное отличие краудлендинга от банков
Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин отметил, что банк не готов иметь дело с интеллектуальной собственностью в виде различного контента.
Оценить стоимость песен и другого контента довольно сложно, поэтому творческим людям дорога в банки практически закрыта, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН. Получить займы на платформах краудлендинга творческим людям значительно проще, говорит он.,
«Кардинальное отличие (краудлендинга) от банков в том, что, к сожалению, так сложилось, что творческим людям банковское кредитование практически недоступно. Дело в том, что банки хотят видеть в числе своих клиентов компании со стабильным доходом или физических лиц со стабильным доходом. Они хотят, чтобы гарантией возврата кредита выступало какое-то ликвидное имущество. Ничего этого у создателей контента нет, их единственный актив – интеллектуальная собственность», - объяснил Сухотин.
По его словам, банки не спешат связываться с такими клиентами, не предоставляют им кредиты, а краундлендиговые платформы готовы решать эти вопросы и гарантируют монетизацию интеллектуальной собственности.
«Это не просто необеспеченные займы, как аналоги потребительских кредитов. Это займы гарантированные, возврат которых гарантируется монетизируемой интеллектуальной собственностью, доходы по которой можно оценить, и в случае дефолта и невозможности возврата инвестиций платформа осуществляет весь комплекс работы с залогом для того, чтобы продажей или монетизацией залога обеспечить возврат инвестиций», - добавил он.
Сухотин подчеркнул, что залогом может выступать не только та интеллектуальная собственность, которая будет создана, но и та, которая уже имеется.
Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.
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