«Не пожертвования». Эксперт сравнил краудлендинг и краудфандинг

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин рассказал, какие артисты заинтересованы в инвестиционной платформе. 

Все зависит от того, в каких отношениях со своей аудиторией хочет быть артист и готов ли он делиться с ней своим успехом, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН.

«Вопрос о том, в каких отношениях с аудиторией ты хочешь быть, хочешь ли ты брать с этой аудитории или ты готов с ней делиться – своим успехом, своими доходами, творить, реализовывать новые проекты. Легче пойти в краудфандинг, но если ты не настолько популярный, не факт, что у людей будет мотивация давать средства. В случае краудлендинга есть мотивация заработать и самому. Каждый сам принимает решение», - рассказал Сухотин.
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Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: flickr.com
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