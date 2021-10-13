«Не пожертвования». Эксперт сравнил краудлендинг и краудфандинг
Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин рассказал, какие артисты заинтересованы в инвестиционной платформе.
Все зависит от того, в каких отношениях со своей аудиторией хочет быть артист и готов ли он делиться с ней своим успехом, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН.
«Вопрос о том, в каких отношениях с аудиторией ты хочешь быть, хочешь ли ты брать с этой аудитории или ты готов с ней делиться – своим успехом, своими доходами, творить, реализовывать новые проекты. Легче пойти в краудфандинг, но если ты не настолько популярный, не факт, что у людей будет мотивация давать средства. В случае краудлендинга есть мотивация заработать и самому. Каждый сам принимает решение», - рассказал Сухотин.
Банки зачастую не заинтересованы в предоставлении кредитов на «искусство», необходим механизм, который решит эту проблему и будет направлен на развитие творческих проектов, заявил Стас Намин в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
- Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
- МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам
- Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
- Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
- Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
- Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
- ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей
- В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки
- Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru