«Инвестировать за 10 минут». В Co-Fi рассказали о принципах краудлендинга

Буквально за 10 минут можно стать участником краундлендинговой платформы и начать инвестировать в творческие проекты, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН.

«Идеология краудлендинга в том, что мы позволяем большому количеству инвесторов – ИП, физлицам, юрлицам – предоставлять займы создателям разных творческих проектов. Платформы работают по принципу онлайн-технологий: сделки совершаются на платформе, договоры заключаются в электронном виде. Создатель творческого проекта может подать заявку на регистрацию, платформа оценивает перспективы и финансовое состояние потенциального заёмщика, а потом размещает заявку на витрине платформы для инвесторов», - рассказал Сухотин.

По его словам, регистрация для инвесторов в этом случае не будет сложнее каршеринга, а в период пандемии это удобно, так как все происходит в формате онлайн.

