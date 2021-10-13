«Инвестировать за 10 минут». В Co-Fi рассказали о принципах краудлендинга
Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин объяснил, как работает система предоставления займов создателям творческих проектов.
Буквально за 10 минут можно стать участником краундлендинговой платформы и начать инвестировать в творческие проекты, заявил председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин в пресс-центре НСН.
«Идеология краудлендинга в том, что мы позволяем большому количеству инвесторов – ИП, физлицам, юрлицам – предоставлять займы создателям разных творческих проектов. Платформы работают по принципу онлайн-технологий: сделки совершаются на платформе, договоры заключаются в электронном виде. Создатель творческого проекта может подать заявку на регистрацию, платформа оценивает перспективы и финансовое состояние потенциального заёмщика, а потом размещает заявку на витрине платформы для инвесторов», - рассказал Сухотин.
По его словам, регистрация для инвесторов в этом случае не будет сложнее каршеринга, а в период пандемии это удобно, так как все происходит в формате онлайн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки
- Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
- Хабиб пошутил о медали за доблесть и отвагу для Макгрегора
- В МИД Украины заявили о контактах с задержанным в Грузии Саакашвили
- Роструд рассказал о трехдневной рабочей неделе в ноябре
- Опрос: 64% россиян готовы отказаться от неэкологичных товаров
- Лодка с туристами перевернулась у берегов Сахалина
- Правительство выделило средства на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье
- Премьер Японии вспомнил о России в контексте прав человека
- Алексей Панин сообщил о «домогательствах» легенды советского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru