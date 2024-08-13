13.08.2024 в 15:15 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной на тему: «Подготовка к школе 2024: Что нужно знать родителям»

В этом году подготовить ребёнка к школе выйдет родителям гораздо дороже, чем в прошлом. Аналитики подсчитали среднюю стоимость минимального комплекта товаров для ученика в Москве. В условный минимальный набор аналитики включили форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, канцелярскию, дневник, комплект тетрадей и пенал. В сравнении с прошлым годом москвичи стали на 9% чаще покупать продукцию из этого набора, тогда как по всей России отмечено снижение спроса на 12–14%. Готовый комплект канцтоваров обошёлся жителям столицы в среднем в 1561 рубль (+8%), рюкзак — в 3066 рублей (+16%), а школьная форма — в 4839 рублей (+7%). Роскачество в преддверии учебного года провело исследование школьной формы, 16 образцов не соответствовали обязательным требованиям и среди нарушителей известные бренды.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:



Сколько стоит собрать ребенка в школу?



Как много контрафакта на рынке школьных товаров?

Как сегодня проверяется качество школьной формы?

Есть ли сегодня программа мер поддержки семьям с детьми в преддверии учебного года?

Какая поддержка многодетных семей сегодня осуществляется со стороны государства?

Какие изменения в законодательстве ждут школы до конца 2024 года?

Что ждет школьников и учителей в новом учебном году?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:15

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