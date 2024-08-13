Останина призвала малоимущих писать в Госдуму для помощи в сборе ребенка в школу

Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации, она может написать письмо в Госдуму или лично на почту или в Telegram-канал, чтобы депутаты помогли собрать ребенка в школу. Об этом в пресс-центре НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«В указе президента Владимира Путина о многодетных семья написано, что региональные власти обязаны снабдить обучающихся в общеобразовательных организациях одеждой для посещения занятий, а также спортивной формой на весь период обучения. Дети, которые воспитываются в многодетных семьях, имеют право получать от региональных властей одежду бесплатно. Туда также приравниваются семьи участников СВО. Что касается семей в трудной жизненной ситуации, – пишите губернатору, в Госдуму. В канун каждого учебного года я объявляю такую акцию – собери ребенка в школу. Мне пишут, и я передаю обращения депутатам от регионов, и никто ни разу не отказывал. Пишите в мой Telegram-канал или на мою почту, я никого не оставлю без помощи», - рассказала депутат.

Ранее Останина в пресс-центре НСН призвала повысить ставки таможенных пошлин на ввоз в Россию школьной продукции для производителей из недружественных стран.

