Останина призвала малоимущих писать в Госдуму для помощи в сборе ребенка в школу
Дети участников СВО, а также из многодетных семей имеют право на бесплатную школьную и спортивную форму, ее обязаны предоставить региональные власти, заявила в пресс-центре НСН Нина Останина.
Если семья оказалась в трудной жизненной ситуации, она может написать письмо в Госдуму или лично на почту или в Telegram-канал, чтобы депутаты помогли собрать ребенка в школу. Об этом в пресс-центре НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«В указе президента Владимира Путина о многодетных семья написано, что региональные власти обязаны снабдить обучающихся в общеобразовательных организациях одеждой для посещения занятий, а также спортивной формой на весь период обучения. Дети, которые воспитываются в многодетных семьях, имеют право получать от региональных властей одежду бесплатно. Туда также приравниваются семьи участников СВО. Что касается семей в трудной жизненной ситуации, – пишите губернатору, в Госдуму. В канун каждого учебного года я объявляю такую акцию – собери ребенка в школу. Мне пишут, и я передаю обращения депутатам от регионов, и никто ни разу не отказывал. Пишите в мой Telegram-канал или на мою почту, я никого не оставлю без помощи», - рассказала депутат.
Ранее Останина в пресс-центре НСН призвала повысить ставки таможенных пошлин на ввоз в Россию школьной продукции для производителей из недружественных стран.
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