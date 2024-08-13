Депутат Останина назвала повышение цен на школьную форму картельным сговором
В прошлом году цена за полный комплект школьных принадлежностей, включая школьную форму, доходила до 25-40 тысяч рублей, заявила в пресс-центре НСН депутат Нина Останина.
Стабильное поднятие цен на школьные товары на 50%, а то и 100% перед первым сентября – это прямой сговор монополистов и продавцов. Об этом в пресс-центре НСН заявила председатель Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Правительство должно постоянно вести мониторинг цен, чтобы потом мы имели основание для обращения в Федеральную антимонопольную службу. Когда выясняется, что на 50-100% цены перед первым сентября растут – это уже прямой сговор монополистов и торговых сетей. В прошлом году ценник начинался от 25 до 40 тысяч рублей, если речь идет о полном комплекте канцелярии и одежды для школы. Я сейчас не назову среднюю цену, но тот факт, что при изучении рынка уже плюс 18% к стоимости школьных товаров прибавилось - это сомнений не вызывает», - пояснила она.
Ранее в Госдуме предложили использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru