Депутат Останина назвала повышение цен на школьную форму картельным сговором

«Правительство должно постоянно вести мониторинг цен, чтобы потом мы имели основание для обращения в Федеральную антимонопольную службу. Когда выясняется, что на 50-100% цены перед первым сентября растут – это уже прямой сговор монополистов и торговых сетей. В прошлом году ценник начинался от 25 до 40 тысяч рублей, если речь идет о полном комплекте канцелярии и одежды для школы. Я сейчас не назову среднюю цену, но тот факт, что при изучении рынка уже плюс 18% к стоимости школьных товаров прибавилось - это сомнений не вызывает», - пояснила она.

Ранее в Госдуме предложили использовать средства регионального материнского капитала на подготовку ребенка к школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

