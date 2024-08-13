Останина: Цена путевки для ребенка на 21 день равна месячной зарплате бюджетника

«Минпросвещения нам говорит, что на 21 день путевка стоит 43 тысячи рублей. Я для примера скажу, что у нас зарплата бюджетника, учителя, тоже 42 тысячи по стране. В день учитель получает меньше, чем стоит путевка ребенку на день. Тогда какой бюджетник направит своего ребенка в загородный лагерь? Кроме того, сейчас лагеря частные, муниципальных не осталось. Цену путевки определяет частник. Например, в Калерии всего один загородный лагерь, стоимость путевки составляет 11 тысяч в день. Так что надо сделать этот отдых доступным», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСЕН заявила, что лето 2024 года войдет в историю как лето массовых отравлений детей в лагерях.

