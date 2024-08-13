Останина: Цена путевки для ребенка на 21 день равна месячной зарплате бюджетника

В единственном детском лагере Карелии цена за путевку в день составляет 11 тысяч рублей, заявила в пресс-центре НСН Нина Останина.

По данным Министерства просвещения, сегодня средняя цена путевки на 21 день в лагерь для ребенка стоит 43 тысячи рублей, что составляет месячную зарплату бюджетника в России. Об этом заявила в пресс-центре НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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«Минпросвещения нам говорит, что на 21 день путевка стоит 43 тысячи рублей. Я для примера скажу, что у нас зарплата бюджетника, учителя, тоже 42 тысячи по стране. В день учитель получает меньше, чем стоит путевка ребенку на день. Тогда какой бюджетник направит своего ребенка в загородный лагерь? Кроме того, сейчас лагеря частные, муниципальных не осталось. Цену путевки определяет частник. Например, в Калерии всего один загородный лагерь, стоимость путевки составляет 11 тысяч в день. Так что надо сделать этот отдых доступным», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСЕН заявила, что лето 2024 года войдет в историю как лето массовых отравлений детей в лагерях.

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