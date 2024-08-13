Останина: Перед правительством стоит задача создать ГОСТ на школьную форму

«Что касается качества школьных товаров, то «Российская система качества» в этом году выявила 30% фальсификата школьной одежды, а в прошлом году было 52% фальсификата. Из 26 брендов школьной одежды только 10 брендов соответствуют качеству. Это и ткани ненатуральные, синтетические волокна. Никто не смотрит на таможне на качество товара. У нас нет института, который бы занимался проверкой качества детских товаров, надо свои товары производить и тогда уже устанавливать ГОСТ на них. Сейчас правительство согласилось с нашим предложением и с предложением представителей Ассоциации детских товаров. Разрабатывается национальный проект «Молодежь и дети» и вопрос о субсидиях для производителей детских товаров включен этот проект», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСН заявила, что необходимо повысить ставки таможенных пошлин на ввоз в Россию школьной продукции для производителей из недружественных стран.

