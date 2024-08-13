Останина призвала повысить таможенные пошлины на школьные товары
Россия может сама производить все школьные товары, необходимы только субсидии от государства, заявила НСН Нина Останина.
Необходимо повысить ставки таможенных пошлин на ввоз в Россию школьной продукции для производителей из недружественных стран. Об этом в пресс-центре НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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«Все, что касается детской одежды и товаров, нуждается в поддержке со стороны государства, как это было в советские годы. Наш комитет предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину повысить ставки ввозных таможенных пошлин на школьные товары, страной происхождения которых являются государства, нарушающие наше экономическое законодательство или недружественные нам страны. Таким образом, у нас будет развиваться суверенный рынок детских товаров. Это было бы разумно. Мы все можем производить сами, но для этого надо дать субсидии нашим производителям и ввести высокие ввозные пошлины для производителей, кто «впаривает» нам, в том числе, некачественную продукцию», - отметила она.
Ранее Останина в пресс-центре НСН заявила, что стабильное поднятие цен на школьные товары на 50%, а то и 100% перед первым сентября – это прямой сговор монополистов и продавцов.
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