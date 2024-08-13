«Всем одинаковый!»: Останина поддержала идею ввести школьный кэшбек
Необходимо, чтобы идея о возврате средств за покупку школьных товаров была оформлена юридически, чтобы были подсчитаны расходы и установлены нормы выплат, заявила НСН Нина Останина.
Инициатива о школьном кэшбеке – разумная, однако ее нужно проработать так, чтобы всем возвращалась одинаковая сумма за покупку школьных товаров. Об этом в пресс-центре НСН заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Идею ввести кэшбек на покупку школьных товаров я оцениваю положительно. Надо чтобы сумма этих возвратных средств была одинаковой для всех. Потому что кто-то совершит покупки на 50 тысяч, а кто-то на пять. Хорошая идея, разумная. Если появится такая законодательная инициатива, то я ее обязательно поддержу. Пока такого предложения сформулировано не было. Не было обозначено общей суммы, нужно оформить это юридически и посчитать, сколько это будет стоить», - отметила она.
Ранее Останина в пресс-центре НСН призвала малоимущие семьи писать в Госдуму для помощи в сборе ребенка в школу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru