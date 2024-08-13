«Всем одинаковый!»: Останина поддержала идею ввести школьный кэшбек

«Идею ввести кэшбек на покупку школьных товаров я оцениваю положительно. Надо чтобы сумма этих возвратных средств была одинаковой для всех. Потому что кто-то совершит покупки на 50 тысяч, а кто-то на пять. Хорошая идея, разумная. Если появится такая законодательная инициатива, то я ее обязательно поддержу. Пока такого предложения сформулировано не было. Не было обозначено общей суммы, нужно оформить это юридически и посчитать, сколько это будет стоить», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСН призвала малоимущие семьи писать в Госдуму для помощи в сборе ребенка в школу.

