Останина назвала лето 2024 года сезоном массового отравления детей
В этом году отравились 20 тысяч детей в 11 загородных лагерях, заявила в пресс-центре НСН Нина Останина.
Лето 2024 года войдет в историю как лето массовых отравлений детей в лагерях, заявила в пресс-центре НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«В 11 загородных лагерях произошли отравления детей, 20 тысяч отравились. Нынешняя летняя кампания войдет в историю, как лето массового отравления детей. Это недопустимо. Оказывается, мы сократили количество проверок для Роспотребнадзора. Вчера на расширенном заседании ведомство сообщило, что раньше проводили 30 тысяч проверок, а сейчас 292 проверки. Также у нас есть закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд», по которому у нас закупают продукты. Главное в этом законе – низкая цена. Соответственно, качество товаров для организаций отдыха и оздоровления будет, конечно, хуже», - отметила она.
Ранее Останина в пресс-центре НСН поддержала инициативу о школьном кэшбеке, заявив, что всем должна возвращаться одинаковая сумма за покупку школьных товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru