Останина назвала лето 2024 года сезоном массового отравления детей

«В 11 загородных лагерях произошли отравления детей, 20 тысяч отравились. Нынешняя летняя кампания войдет в историю, как лето массового отравления детей. Это недопустимо. Оказывается, мы сократили количество проверок для Роспотребнадзора. Вчера на расширенном заседании ведомство сообщило, что раньше проводили 30 тысяч проверок, а сейчас 292 проверки. Также у нас есть закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд», по которому у нас закупают продукты. Главное в этом законе – низкая цена. Соответственно, качество товаров для организаций отдыха и оздоровления будет, конечно, хуже», - отметила она.

Ранее Останина в пресс-центре НСН поддержала инициативу о школьном кэшбеке, заявив, что всем должна возвращаться одинаковая сумма за покупку школьных товаров.



