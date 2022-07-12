14.07.2022 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Почему Россию захлестнула волна самоубийств детей?»

На днях в СМИ были опубликованы данные из доклада уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год, где говорится, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Генпрокуратура, в свою очередь, проанализировала данные из 30 регионов, и также подтвердила увеличение реализованных самоубийств среди несовершеннолетних.

По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно происходит около 1 млн. суицидов, среди них от самоубийства ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что или кто является основной причиной детского и подросткового суицида?

Возможно ли определить по поведению ребенка, что он готовится к суициду и на что стоит обращать внимание родителям?

С какого возраста ребенка должен наблюдать психолог?

Какие психические заболевания или травмы чаще всего приводят несовершеннолетних к суициду?

Как восстановить психику ребенка после первой попытки суицида и какова вероятность повтора?

Какие законодательные инициативы готовятся в рамках профилактики подростковых суицидов?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова;

Психолог Инна Тлиашинова ;

; Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

