14.07.2022 состоится пресс-конференция, посвященная проблеме суицидов среди несовершеннолетних в России
14.07.2022 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Почему Россию захлестнула волна самоубийств детей?»
На днях в СМИ были опубликованы данные из доклада уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год, где говорится, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Генпрокуратура, в свою очередь, проанализировала данные из 30 регионов, и также подтвердила увеличение реализованных самоубийств среди несовершеннолетних.
По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно происходит около 1 млн. суицидов, среди них от самоубийства ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что или кто является основной причиной детского и подросткового суицида?
- Возможно ли определить по поведению ребенка, что он готовится к суициду и на что стоит обращать внимание родителям?
- С какого возраста ребенка должен наблюдать психолог?
- Какие психические заболевания или травмы чаще всего приводят несовершеннолетних к суициду?
- Как восстановить психику ребенка после первой попытки суицида и какова вероятность повтора?
- Какие законодательные инициативы готовятся в рамках профилактики подростковых суицидов?
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова;
- Психолог Инна Тлиашинова;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:30
- Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8