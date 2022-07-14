Лантратова: Проект «Дети в интернете» помог остановить 16 подростковых суицидов

Благодаря пилотному проекту «Дети в интернете» за полгода удалось предотвратить 16 детских суицидов и 4 вооруженных нападения на школу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН.

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«Мы за полгода остановили 16 детских суицидов, это мало по меркам России, но это 16 судеб. Предотвратили четыре попытки вооруженного нападения на школы. Пилотно в 20 регионах запущен проект «Дети в интернете. Выписали для себя все проблемы с которыми сталкиваются дети: травля, проблемы в семье, суициды, школьный шуттинг. Дальше мы стали подбирать специалистов по России, которые работают с той или иной проблемой, вывозим их в регионы и бесплатно для детей родителей, педагогов, органов полиции, опеки рассказываем, как заметить изменения поведения ребенка, как помочь и вытащить его из той или иной ситуации», - сказала Яна Лантратова.

Ранее в эфире НСН Яна Лантратова сообщила, что в 2021 году Роскомнадзором в социальных сетях были закрыты 500 тысяч групп с опасным контентом для детей.

