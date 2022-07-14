Лантратова: Проект «Дети в интернете» помог остановить 16 подростковых суицидов
Предотвращено четыре попытки вооруженного нападения на школы, сказала депутат Госдумы Яна Лантратова в эфире НСН.
Благодаря пилотному проекту «Дети в интернете» за полгода удалось предотвратить 16 детских суицидов и 4 вооруженных нападения на школу, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН.
{{related_post_KMWshNHD9}}
«Мы за полгода остановили 16 детских суицидов, это мало по меркам России, но это 16 судеб. Предотвратили четыре попытки вооруженного нападения на школы. Пилотно в 20 регионах запущен проект «Дети в интернете. Выписали для себя все проблемы с которыми сталкиваются дети: травля, проблемы в семье, суициды, школьный шуттинг. Дальше мы стали подбирать специалистов по России, которые работают с той или иной проблемой, вывозим их в регионы и бесплатно для детей родителей, педагогов, органов полиции, опеки рассказываем, как заметить изменения поведения ребенка, как помочь и вытащить его из той или иной ситуации», - сказала Яна Лантратова.
Ранее в эфире НСН Яна Лантратова сообщила, что в 2021 году Роскомнадзором в социальных сетях были закрыты 500 тысяч групп с опасным контентом для детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- СМИ: Евросоюз обсуждает снятие санкций с некоторых россиян
- Путин подписал закон об ответе на дискриминацию российских СМИ
- Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года
- СМИ: ВСУ обстреляли автовокзал и ЦУМ в Донецке
- Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
- В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР
- В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей
- Песков заявил, что БРИКС не заменит G20
- Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
- СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru