Лантратова: Роскомнадзор закрыл в прошлом году 25 тысяч групп о детских суицидах
В 2021 году в социальных сетях были закрыты 500 тысяч групп с опасным контентом для детей, сказала депутат Госдумы Яна Лантратова в эфире НСН.
Современные дети проходят социализацию не на улице, а в интернете, где много опасного контента. В прошлом году Роскомнадзор закрыл 25 тысяч групп о детском суициде, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН.
«Мы понимаем, что интернет плотно вошел в нашу жизнь, там много важного контента, но вместе с тем и опасного контента. И если не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут через интернет, то что говорить о детях? Роскомнадзор за прошлый год закрывает 500 тысяч групп с опасным контентом, из которых 25 тысяч - группы о детских суицидах, 23 тысячи – с детской порнографией, тысячи групп о вовлечении детей в наркоманию и алкоголизм. Первое место по [ причинам] суицидам – это ситуация в семье, так что с вопросом о поддержке семей я согласна. Но родители не всегда понимают, какие опасности ждут детей в соцсетях. А современные дети проходят социализацию не на улице, а в интернете. А педагоги если и знают об опасностях в интернете, то не знают, как помочь и вытащить ребёнка из той или иной ситуации», - сказала Лантратова.
Ранее Филиппа Киркорова и Даню Милохина назвали в пресс-центре НСН в числе тех, кто формирует у подростков странные ценности. Такого мнения придерживается исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
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