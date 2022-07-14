Психолог предложила включать гимн в детсадах для снижения числа суицидов

Самый опасный возраст с точки зрения детских и подростковых суицидов – 15-24 года, однако психическое здоровье формируется гораздо раньше – в дошкольном возрасте, заявила психолог Инна Тлиашинова.

Ранее стало известно, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида.

Тлиашинова предложила изменить систему дошкольного воспитания.

«Зачем ребёнка водить к коучам, на тренинги, если мы можем заложить это в садике? [Нужны] правильные игры. В Китае, где развивающаяся экономика, у них другие игры – коллективные. Они слушают гимн. Давайте детям в наших детских садах включать гимн Российской Федерации, играть в коллективные игры и повышать статус педагогов. Тогда через 15-20 лет, когда ребенок вырастет, у нас будет все совсем по-другому», - предложила она в пресс-центре НСН.



Ранее психолог Ирина Таранова в эфире НСН назвала частые причины подросткового суицида.

