Психолог предложила включать гимн в детсадах для снижения числа суицидов
Детям надо включать гимн и играть с ними в коллективные игры, тогда у них все будет по-другому, сказала психолог Инна Тлиашинова в эфире НСН.
Самый опасный возраст с точки зрения детских и подростковых суицидов – 15-24 года, однако психическое здоровье формируется гораздо раньше – в дошкольном возрасте, заявила психолог Инна Тлиашинова.
Ранее стало известно, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида.
Тлиашинова предложила изменить систему дошкольного воспитания.
«Зачем ребёнка водить к коучам, на тренинги, если мы можем заложить это в садике? [Нужны] правильные игры. В Китае, где развивающаяся экономика, у них другие игры – коллективные. Они слушают гимн. Давайте детям в наших детских садах включать гимн Российской Федерации, играть в коллективные игры и повышать статус педагогов. Тогда через 15-20 лет, когда ребенок вырастет, у нас будет все совсем по-другому», - предложила она в пресс-центре НСН.
Ранее психолог Ирина Таранова в эфире НСН назвала частые причины подросткового суицида.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- СМИ: ВСУ обстреляли автовокзал и ЦУМ в Донецке
- Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
- В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР
- В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей
- Песков заявил, что БРИКС не заменит G20
- Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
- СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
- СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели
- Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
- «Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru