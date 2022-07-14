Родительский комитет призвал повысить требования к школьным психологам

Российские власти должны повысить требования к школьным психологам и привлекать профессионалов хорошими зарплатами, заявил в пресс-центре НСН исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

«Психологам – профессионалам-практикам - очень тяжело смотреть на безразличие в некоторых моментах, особенно местных властей, которые не обращают внимание на то, кто работает у нас в школах психологами. Давно поднимаю вопрос о стандартах психологического образования, о доступе психологов к нашим детям. И стандарты, и зарплаты должны быть на порядок выше, чем сейчас, чтобы не было не только суицидального, но и агрессивного поведения: троллинга, который в итоге и приводит к суицидальному поведению!», - отметил он.

Оболонский призвал не закрывать глаза на буллинг в детских коллективах – психологи должны знать об этом и уметь с этим работать, подчеркнул он.

«Суицид – это когда «я реальное», видимый мир сейчас, и «я, который от рождения», они абсолютно различаются, и тогда формируется стресс. Он переходит в депрессию, ребёнок понимает, что его идеальный мир, сформировавшийся в его сознании, совсем не идеален: его троллят, унижают… В итоге формируются страхи, фобии, созависимости, даже посттравматические расстройства стали формироваться у детей», - предупредил эксперт.

Раннее психолог Инна Тлиашинова заявила в пресс-центре НСН, что самый опасный в плане суицидального поведения возраст – с 15 до 24 лет, но особенности психики у детей закладываются в младшем возрасте.

