В Госдуме предложили пересмотреть зарплаты учителей

В России не хватает учителей. По разным оценкам, сфере нужны от 200 до 500 тысяч педагогов, а молодежь не идет на низкие зарплаты, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в пресс-центре НСН.

«Зарплаты педагогов – это страшно. У нас не существует в законодательстве минимального ограничения по педагогическим окладам. Они ограничены только МРОТ, а премиальная часть зависит от руководства образовательного учреждения. У нас по разным оценкам не хватает от 200 до 500 тысяч учителей, особенно в сельской местности. Молодежь не идет на низкие зарплату и лямку на себе на двух-трех ставках тянут те, кто сейчас работает. Мы подготовили законодательную инициативу и боремся за нее, что минимальный оклад педагогического работника должен быть не ниже 60% от общего содержания и сумма заработной платы на одну ставку не ниже двухсот процентов от средней зарплаты в регионе», - сказала Лантратова.

Ранее НСН сообщала, что Профсоюз учителей удивился идее школьного курса езды на электросамокатах.

