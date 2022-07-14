Психолог: Подростки совершают суицид из мести родителям

Для ребенка после развода родителей авторитетом становится лидер плохой компании и улица, заявила психолог Инна Тлиашинова в пресс-центре НСН.

Ранее сообщалось, что самый опасный возраст с точки зрения детских и подростковых суицидов – 15-24 года, однако психическое здоровье формируется гораздо раньше – в дошкольном возрасте.

«После развода родителей у ребенка снижается самооценка, ему трудно адаптироваться. Он приходит в школу в 14, 15, 16, 17 лет и авторитетом для него становится не мама с папой, а лидер нехорошей группы, улица. Часто причиной суицида становится месть за мягкость родителей, отсутствие внимания в детском возрасте», - сказала Тлиашинова.

Ранее сообщалось, что Инна Тлиашинова предложила включать гимн в детсадах для снижения числа суицидов.

