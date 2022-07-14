Психолог: Подростки совершают суицид из мести родителям
Причиной самоубийств детей часто становится месть родителям за мягкость, отсутствие внимания, сказала психолог Инна Тлиашинова в эфире НСН.
Для ребенка после развода родителей авторитетом становится лидер плохой компании и улица, заявила психолог Инна Тлиашинова в пресс-центре НСН.
Ранее сообщалось, что самый опасный возраст с точки зрения детских и подростковых суицидов – 15-24 года, однако психическое здоровье формируется гораздо раньше – в дошкольном возрасте.
«После развода родителей у ребенка снижается самооценка, ему трудно адаптироваться. Он приходит в школу в 14, 15, 16, 17 лет и авторитетом для него становится не мама с папой, а лидер нехорошей группы, улица. Часто причиной суицида становится месть за мягкость родителей, отсутствие внимания в детском возрасте», - сказала Тлиашинова.
Ранее сообщалось, что Инна Тлиашинова предложила включать гимн в детсадах для снижения числа суицидов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Песков заявил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются
- В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР
- В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей
- Песков заявил, что БРИКС не заменит G20
- Предзаказ «Сборника песен» ДДТ завершится раньше срока
- СМИ: Тюменских сталеваров проверяют на сексуальную ориентацию
- СМИ: ЕС одобрит седьмой пакет антироссийских санкций в течение недели
- Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
- «Скотское мироустройство!»: Медведев сравнил США и Британию с хряками Наполеоном и Визгуном
- Алиханов подтвердил снятие 80% ограничений по транзиту в Калининград
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru