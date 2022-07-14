Психолог назвала самый опасный возраст по подростковым суицидам
Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида, сказала психолог Инна Тлиашинова.
Чаще всего суициды совершаются в возрасти с 15 до 24 лет, заявила психолог Инна Тлиашинова в пресс-центре НСН.
Ранее стало известно, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев).
«Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида, но ни в одном источнике мы не можем почерпнуть причину. Самый распространенный возраст совершения суицида – 15-24 лет. В этом возрасте дети и подростки проходят сепарацию, отходят от родительского крыла. Нам надо обратить внимание на дошкольное воспитание детей, потому что у ребенка до 5 лет формируется самое большое количество нейронных связей и представление о мире. Когда мы говорим о суициде в 15,16,17 лет, то корни этих причин закладываются в детском возрасте», - сказала Тлиашинова.
Ранее психолог Ирина Таранова в эфире НСН назвала частые причины подросткового суицида.
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