Психолог назвала самый опасный возраст по подростковым суицидам

Ранее стало известно, что число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев).

«Практически 100% детей совершают повторную попытку суицида, но ни в одном источнике мы не можем почерпнуть причину. Самый распространенный возраст совершения суицида – 15-24 лет. В этом возрасте дети и подростки проходят сепарацию, отходят от родительского крыла. Нам надо обратить внимание на дошкольное воспитание детей, потому что у ребенка до 5 лет формируется самое большое количество нейронных связей и представление о мире. Когда мы говорим о суициде в 15,16,17 лет, то корни этих причин закладываются в детском возрасте», - сказала Тлиашинова.

Ранее психолог Ирина Таранова в эфире НСН назвала частые причины подросткового суицида.

