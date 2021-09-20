21.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пермский стрелок. Как в образовательных учреждениях охраняют студентов и школьников»?

В Пермском государственном национально-исследовательском университете 18-летний студент данного вуза Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, кто-то выпрыгивал из окон. По предварительным данным 8 человек погибли, 19 получили ранения. Как выяснилось, подросток спланировал бойню заранее: купил дробовик и патроны, поступил на первый курс и через три недели пошел убивать. Он оставил подробную записку, в которой указал, что был аполитичен, не религиозен, в террористических группировках не состоял – просто его достало серое окружение. Это далеко не первый случай стрельбы в образовательном учреждении.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему учащиеся образовательных учреждений ежегодно берутся за оружие?

Возможно ли выявить заранее подобных «стрелков»?

Как усилить безопасность в образовательных учреждениях?

Как себя защитить тем, кто оказался в одном здании со стрелком?

Какие меры безопасности были предприняты Пермским госуниверситетом?

Участники пресс-конференции:

Ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев ;

; Общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец;

Президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов;

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



