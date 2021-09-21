Пермская трагедия. Недостаток внимания и халатность государства
На пресс-конференции НСН эксперты дали свою оценку страшным событиям в российском университете.
Пермская трагедия, когда 18-летний студент юрфака расстрелял в родном университете ни в чем неповинных однокурсников и преподавателей, в очередной раз всколыхнула общество.
Стрелок в Керчи, в Казани, теперь – в Перми… Что заставляет молодых людей, которым на свидания ходить и за учебниками сидеть, выстраивать план места, брать в руки оружие и убивать ни в чем неповинных людей? В чем причина их гнева? Кто выдает разрешение на оружие таким молодым людям, как «проглядели» их родители, учителя, психологи?
Вина, в первую очередь, лежит на родителях. Такой точки зрения придерживается исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский. На пресс-конференции НСН, посвященной этой трагедии, он заявил, что мамы- и папы должны интересоваться проблемами своего ребенка, общаться с ним и выявлять особенности его состояния, заявил.
«У нас большое количество родителей, скажем, отдаляются от детей. С каждым годом, как ребенок взрослеет, чем он взрослее, тем больше проблем возникает и тем больше мы должны уделять этому внимание. Чтобы у нас была какая-то общая территория общения, на которой мы могли диагностировать личность своего ребенка, в каком он состоянии находится», - указал Юрий Оболонский.
Работая над экономическими проблемами, разрешая многочисленные политические конфликты, государство во главу угла, прежде всего, должно ставить человека. И ребенок, подросток нуждается в особом попечении. заявила общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец. Она считает, что необходимо создавать пространства для детей разных возрастов в режиме офлайн.
«Государство делает все, чтобы дети росли неадекватными людьми. Смотрите, мы убрали детей с улиц – на улице находиться нельзя до шести лет, мы убрали детей из детских домой творчества, потому что мы закрыли дома творчества. Это у нас теперь молодежные центры, а молодежь начинается с 18 лет. Куда детям идти? Сейчас мы их убрали из школы, где было элементарное общение, мы вытолкнули детей в виртуальную зону. У детей формируется мозг в этот период, пока они обучаются в школе. Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь не за что», - рассказала она.
По ее словам, решению проблемы не помогут ужесточения мер и контроля, необходимо перестать «загонять» детей в виртуальный мир.
«Я пытаюсь поставить себя на место этого мальчика, мне его жалко, хотя он преступник и унес жизни стольких людей. Он жертва этой системы загона детей в виртуальную реальность. Если мы это не решим, бесполезно Росгвардию сажать в школы, бесполезно камеры ставить», - добавила Баранец.
Оружейные магазины должны сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения преступлений, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов.
«Сотрудники магазина должны передать оперативную информацию в правоохранительную систему. Молодой человек в 18 лет купил шрапнель. Сотрудникам магазина понятно, что он никакой не охотник, потому что он не купил ни костюм, ни резиновые сапоги. Вот эти соединяющиеся сосуды должны работать в рамках превентивной системы с акцентом на профилактику преступности», - рассказал Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
С инициативой усложнения процесса получения лицензии на оружие ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. На пресс-конференции НСН он призвал не выдавать раньше определенного возраста.
«В настоящее время в России у нас более трех миллионов стволов на руках – у охранников, у охотников, у спортсменов, у людей, которые коллекционируют оружие. На мой взгляд, надо ужесточить выдачу оружия, далеко не с 18 лет, есть предложения с 30 лет, чтобы человек уже ценность какую-то человеческой жизни имел. Необходимо собраться в Общественной палаты, чтобы процесс получения оружия был похож на круги ада», - отметил он.
Косвенным виновником в подобных трагедиях можно считать и продавцов оружейных магазинов, которые «снабжают» автоматами и пистолетами не всегда адекватных людей.
Но проблема это настолько серьезная и глубокая, что требует не только всестороннего анализа, но и законодательной реакции, нужны нормы, правила, документы, которые могут предотвратить подобные трагедии.
«Необходима смена репрессивной уголовной политики, посткриминальной. Правоохранительная система сегодня работает после совершения преступления. Сегодня эту школу оцепили двойным кольцом, сегодня там работает несколько структур. А должна бы работать превентивная система. У нас пятый год кардинальное падение преступности и падение числа тюремного населения. Но это не связано с качеством правоохранительной системы, а с новыми технологиями», - рассказал адвокат Трунов.
По работе правоохранительных органов в пермской трагедии тоже остаются вопросы, ведь не полиция задержала стрелка, а сотрудники ДПС.
«Система безопасности в учреждении не налажена, договора нет, кнопки тревожной сигнализации не работали, приехали сотрудники ГИББДД. Почему ГИБДД молодцы? Потому что они сегодня наиболее эффективная служба. Они так качественно сработали, потому что все остальные находятся в каком-то виртуальном пространстве, а эти на дорогах в грязь, в дождь в рабочем состоянии. Поэтому, естественно, сработали качественно», - отметил адвокат Игорь Трунов.
Напомним, вооруженное нападение в ПГНИУ произошло утром 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали, их них семерых отправили в Москву спецбортом. 21 сентября в Пермском крае было объявлено днем траура.
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