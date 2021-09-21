Пермская трагедия. Недостаток внимания и халатность государства

Пермская трагедия, когда 18-летний студент юрфака расстрелял в родном университете ни в чем неповинных однокурсников и преподавателей, в очередной раз всколыхнула общество.

Стрелок в Керчи, в Казани, теперь – в Перми… Что заставляет молодых людей, которым на свидания ходить и за учебниками сидеть, выстраивать план места, брать в руки оружие и убивать ни в чем неповинных людей? В чем причина их гнева? Кто выдает разрешение на оружие таким молодым людям, как «проглядели» их родители, учителя, психологи?

Вина, в первую очередь, лежит на родителях. Такой точки зрения придерживается исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский. На пресс-конференции НСН, посвященной этой трагедии, он заявил, что мамы- и папы должны интересоваться проблемами своего ребенка, общаться с ним и выявлять особенности его состояния, заявил.

«У нас большое количество родителей, скажем, отдаляются от детей. С каждым годом, как ребенок взрослеет, чем он взрослее, тем больше проблем возникает и тем больше мы должны уделять этому внимание. Чтобы у нас была какая-то общая территория общения, на которой мы могли диагностировать личность своего ребенка, в каком он состоянии находится», - указал Юрий Оболонский.

Работая над экономическими проблемами, разрешая многочисленные политические конфликты, государство во главу угла, прежде всего, должно ставить человека. И ребенок, подросток нуждается в особом попечении. заявила общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец. Она считает, что необходимо создавать пространства для детей разных возрастов в режиме офлайн.

«Государство делает все, чтобы дети росли неадекватными людьми. Смотрите, мы убрали детей с улиц – на улице находиться нельзя до шести лет, мы убрали детей из детских домой творчества, потому что мы закрыли дома творчества. Это у нас теперь молодежные центры, а молодежь начинается с 18 лет. Куда детям идти? Сейчас мы их убрали из школы, где было элементарное общение, мы вытолкнули детей в виртуальную зону. У детей формируется мозг в этот период, пока они обучаются в школе. Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь не за что», - рассказала она.

По ее словам, решению проблемы не помогут ужесточения мер и контроля, необходимо перестать «загонять» детей в виртуальный мир.

«Я пытаюсь поставить себя на место этого мальчика, мне его жалко, хотя он преступник и унес жизни стольких людей. Он жертва этой системы загона детей в виртуальную реальность. Если мы это не решим, бесполезно Росгвардию сажать в школы, бесполезно камеры ставить», - добавила Баранец.

Оружейные магазины должны сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения преступлений, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук, защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов.

«Сотрудники магазина должны передать оперативную информацию в правоохранительную систему. Молодой человек в 18 лет купил шрапнель. Сотрудникам магазина понятно, что он никакой не охотник, потому что он не купил ни костюм, ни резиновые сапоги. Вот эти соединяющиеся сосуды должны работать в рамках превентивной системы с акцентом на профилактику преступности», - рассказал Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

С инициативой усложнения процесса получения лицензии на оружие ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. На пресс-конференции НСН он призвал не выдавать раньше определенного возраста.

«В настоящее время в России у нас более трех миллионов стволов на руках – у охранников, у охотников, у спортсменов, у людей, которые коллекционируют оружие. На мой взгляд, надо ужесточить выдачу оружия, далеко не с 18 лет, есть предложения с 30 лет, чтобы человек уже ценность какую-то человеческой жизни имел. Необходимо собраться в Общественной палаты, чтобы процесс получения оружия был похож на круги ада», - отметил он.