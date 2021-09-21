«Три миллиона стволов в стране». Ветеран угрозыска призвал ужесточить выдачу оружия
Общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев призвал значительно увеличить возраст для получения оружия.
Необходимо усложнить процесс получения лицензии на оружие и не выдавать раньше определенного возраста , заявил ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
«В настоящее время в России у нас более трех миллионов стволов на руках – у охранников, у охотников, у спортсменов, у людей, которые коллекционируют оружие. На мой взгляд, надо ужесточить выдачу оружия, далеко не с 18 лет, есть предложения с 30 лет, чтобы человек уже ценность какую-то человеческой жизни имел. Необходимо собраться в Общественной палаты, чтобы процесс получения оружия был похож на круги ада», - отметил он.
Родители должны интересоваться проблемами своего ребенка, общаться с ним и выявлять особенности его состояния, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
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