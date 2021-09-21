Трунов: Оружейные магазины должны сообщать о подозрительных покупателях

Оружейные магазины должны сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения преступлений, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Сотрудники магазина должны передать оперативную информацию в правоохранительную систему. Молодой человек в 18 лет купил шрапнель. Сотрудникам магазина понятно, что он никакой не охотник, потому что он не купил ни костюм, ни резиновые сапоги. Вот эти соединяющиеся сосуды должны работать в рамках превентивной системы с акцентом на профилактику преступности», - рассказал Трунов.

Ранее адвокат объяснил в пресс-центре НСН, почему существующая в России правоохранительная система не работает.

