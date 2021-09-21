Трунов: Оружейные магазины должны сообщать о подозрительных покупателях
Адвокат уверен, что в рамках превентивной модели правоохранительной системы сотрудники магазинов могут помогать в предотвращении преступлений.
Оружейные магазины должны сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения преступлений, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Сотрудники магазина должны передать оперативную информацию в правоохранительную систему. Молодой человек в 18 лет купил шрапнель. Сотрудникам магазина понятно, что он никакой не охотник, потому что он не купил ни костюм, ни резиновые сапоги. Вот эти соединяющиеся сосуды должны работать в рамках превентивной системы с акцентом на профилактику преступности», - рассказал Трунов.
Ранее адвокат объяснил в пресс-центре НСН, почему существующая в России правоохранительная система не работает.
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