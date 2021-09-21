Трунов объяснил, почему пермского стрелка подстрелил именно сотрудник ДПС
Адвокат отметил профессионализм сотрудников ГИБДД, которые быстро среагировали на происшествие.
Сотрудники ГИБДД привыкли работать в непростых условиях в режиме реального времени, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Система безопасности в учреждении не налажена, договора нет, кнопки тревожной сигнализации не работали, приехали сотрудники ГИББДД. Почему ГИБДД молодцы? Потому что они сегодня наиболее эффективная служба. Они так качественно сработали, потому что все остальные находятся в каком-то виртуальном пространстве, а эти на дорогах в грязь, в дождь в рабочем состоянии. Поэтому, естественно, сработали качественно», - рассказал он.
Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН выступил за ужесточение правил выдачи оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru