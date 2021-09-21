Уполномоченный по защите семьи: Пермский стрелок – жертва системы

Необходимо создавать пространства для детей разных возрастов в режиме офлайн, заявила общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец в пресс-центре НСН.

«Государство делает все, чтобы дети росли неадекватными людьми. Смотрите, мы убрали детей с улиц – на улице находиться нельзя до шести лет, мы убрали детей из детских домой творчества, потому что мы закрыли дома творчества. Это у нас теперь молодежные центры, а молодежь начинается с 18 лет. Куда детям идти? Сейчас мы их убрали из школы, где было элементарное общение, мы вытолкнули детей в виртуальную зону. У детей формируется мозг в этот период, пока они обучаются в школе. Мы погружаем детей в виртуальную среду, где у тебя пять жизней, где ты не отвечаешь не за что», - рассказала она.

По ее словам, решению проблемы не помогут ужесточения мер и контроля, необходимо перестать «загонять» детей в виртуальный мир.

«Я пытаюсь поставить себя на место этого мальчика, мне его жалко, хотя он преступник и унес жизни стольких людей. Он жертва этой системы загона детей в виртуальную реальность. Если мы это не решим, бесполезно Росгвардию сажать в школы, бесполезно камеры ставить», - добавила Баранец.

Родители должны интересоваться проблемами своего ребенка, общаться с ним и выявлять особенности его состояния, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

