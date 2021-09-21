Трунов предложил реформу правоохранительной системы после шутинга в Перми
Адвокат уверен, что сотрудники правоохранительных органов сегодня зачастую не справляются со своими функциями.
Падение уровня преступления сегодня не связано с качеством правоохранительной системы, необходимо менять парадигму на превентивную, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Необходимо смена репрессивной уголовной политики, посткриминальной. Правоохранительная система сегодня работает после совершения преступления. Сегодня эту школу оцепили двойным кольцом, сегодня там работает несколько структур. А должна бы работать превентивная система. У нас пятый год кардинальное падение преступности и падение тюремного населения. Но это не связано с качеством правоохранительной системы, а с новыми технологиями», - рассказал адвокат.
Ранее общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец в пресс-центре НСН объяснила, почему пермский стрелок является жертвой системы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Самолёт МЧС с раненными при стрельбе в вузе Перми вылетел в Москву
- СМИ сообщили о задержании всех участников неудавшегося переворота в Судане
- «Не пил и любил кошек». Мать пермского стрелка о сыне
- В МИД России прокомментировали заявление Турции о непризнании выборов в Крыму
- СМИ: Несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны за взятку
- Советник Байдена предупредил об опасности нехватки газа в Европе
- СМИ: «Роснефти» могут разрешить экспортировать газ в Европу по агентскому соглашению
- СМИ сообщили о неудачной попытке госпереворота в Судане
- Треть россиян заказывают готовые обеды в офис
- CМИ: Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru