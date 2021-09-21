Трунов предложил реформу правоохранительной системы после шутинга в Перми

Падение уровня преступления сегодня не связано с качеством правоохранительной системы, необходимо менять парадигму на превентивную, заявил президент Союза Адвокатов России, адвокат, д.ю.н., защищавший интересы потерпевшей стороны по делу московского «школьного стрелка» Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Необходимо смена репрессивной уголовной политики, посткриминальной. Правоохранительная система сегодня работает после совершения преступления. Сегодня эту школу оцепили двойным кольцом, сегодня там работает несколько структур. А должна бы работать превентивная система. У нас пятый год кардинальное падение преступности и падение тюремного населения. Но это не связано с качеством правоохранительной системы, а с новыми технологиями», - рассказал адвокат.

Ранее общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец в пресс-центре НСН объяснила, почему пермский стрелок является жертвой системы.

